1,5-meterregel vervalt in Nederland, coronapas wordt wel verplicht voor horecabezoek

Vanaf 25 september zal iedereen vanaf dertien jaar en ouder in Nederland een coronatoegangsbewijs of coronapas moeten hebben bij een bezoek aan een café, concertzaal of theater. Dat bericht RTL Nieuws en wordt bevestigd in regeringskringen. Tegelijk vervalt wel de regel om anderhalve meter afstand te bewaren.

De ontslagnemende regering-Rutte had eerder al aangekondigd dat de coronapas, die aantoont dat iemand gevaccineerd is of negatief getest op het coronavirus, mogelijk breder zou worden toegepast. Zondag is hierover vergaderd, premier Rutte zal de maatregelen dinsdag toelichten op een persconferentie. Door het afschaffen van de 1,5-meterregel zullen theaters, bioscopen, zalen en stadions weer vol mogen lopen.

Horecazaken zullen in Nederland tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends gesloten moeten blijven, klinkt het nog. Op het openbaar vervoer blijft een mondmasker verplicht. Ook het advies om indien mogelijk thuis te werken, blijft nog gelden. De basismaatregelen tegen het coronavirus, zoals vaak de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en thuisblijven bij klachten, blijven eveneens van kracht.