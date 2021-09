Eerste volledig commerciële bemande ruimtevlucht een dag uitgesteld

De eerste bemande, volwaardige, ruimtevlucht zonder professionele astronauten, Inspiration4, zal een dag later vertrekken dan gepland, zo blijkt op gespecialiseerde websites.

Aanvankelijk zou de missie woensdag (Belgische tijd) starten, maar dat wordt om onduidelijke reden een dag later. SpaceX wil donderdag lanceren, met een lanceervenster dat om 02.00 uur Belgische tijd open gaat en dat voorlopig twaalf uur open blijft.

SpaceX steekt met Inspiration4 de neus aan het venster van het ruimtetoerisme want de door een Falcon-9 draagraket te lanceren Crew Dragon Resilience capsule vervoert enkel burgers en geen beroepsastronauten of institutionele astronauten. Gezagvoerder is de miljardair Jared Isaacman die de hele missie betaalt.

Het verschuil met de recente toeristische ruimtevluchten van Blue Origin en Virgin Galactic is dat die enkel tot de grens van de ruimte gingen. De capsule van SpaceX zal met zijn vier inzittenden drie dagen rondom onze planeet wentelen.