Britse pers onder de indruk van terugkeer Cristiano Ronaldo: “Voorbeeld voor elk kind” en “De koning stelde niet teleur”

Cristiano Ronaldo is ook op z’n 36ste nog niet versleten. De Portugese superster maakte indruk bij zijn tweede debuut voor Manchester United en dat is ook de Britse pers niet ontgaan. “Ondanks alle druk en verwachtingen gaf hij een masterclass.”

Cristiano Ronaldo maakte indruk bij zijn debuut na zijn terugkeer naar Manchester United. Met zijn twee doelpunten, maar ook met zijn snelheid. De Portugese superster liep een verbazingwekkende snelheid van 32,5 km/u voordat hij zijn tweede doelpunt maakte tegen Newcastle.

“Er was een grootsheid in de manier waarop hij vertraagde, Isaac Hayden passeerde en zijn tweede door de benen van Woodman schoot. Hij blijft een doelpuntenmaker van het hoogste kaliber”, schreef The Guardian.

Uitzinnige fans

Newcastle-legende Alan Shearer prees achteraf de “fenomenale energie en houding” van de 36-jarige bij zijn tweede debuut voor de Red Devils. “We verwachtten allemaal dat hij het goed zou doen, we verwachtten allemaal dat hij zijn doelpunten zou maken en de prestatie die hij neerzette was fenomenaal”, vertelde Shearer. “Voor een leeftijd van 36 jaar zijn zijn energie en houding een voorbeeld voor elk jong kind dat kijkt. Het enige wat ik kan zeggen is: kijk naar deze jongen, week in week uit. Alles aan hem, of het nu zijn beweging is, zijn vaardigheid in de lucht of zijn touch en controle, het is allemaal eerste klasse.”

Zelfs Avram Glazer, een van de eigenaars van Man U, kwam na een onderbreking van twee jaar naar Old Trafford om Ronaldo te zien. CR7 had met zijn twee doelpunten een groot aandeel in de 4-1-zege van United. Glazer werd dus net als de andere uitzinnige fans op zijn wenken bediend. Volgens de Britse pers was het bijzonder lang geleden dat er zo’n uitzinnige sfeer heerste op Old Trafford.

“De koning stelde dan ook niet teleur”, stond te lezen bij BBC. “Ronaldo heeft al betere wedstrijden gespeeld en beter doelpunten gemaakt. Maar op 36-jarige leeftijd en met alle ogen op hem gericht gaf hij een masterclass.”

