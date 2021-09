Brand in garage vernielt twee auto’s: “Porsche was nog geen maand oud”

Nijlen - In de Dorsel in Nijlen is zondagavond een garage met daarin twee auto’s uitgebrand. Eén van de twee wagens was nog splinternieuw.

Eigenaar Louis Van den Eynde werd verwittigd door een buur. “Ik had van in mijn woning al wel wat knallen gehoord, maar niets deed me vermoeden dat de garages in brand stonden. Een buur die met de hond aan het wandelen was, heeft me verwittigd. De garage stond in lichterlaaie, de vlammen waren hoog, het had geen zin dat ik nog zou beginnen blussen met brandblusapparaten”, vertelt Louis.

De brandweer had het vuur snel onder controle. “Er was geen gevaar dat het vuur zou overslaan, want de garage stond niet in de buurt van andere gebouwen. De auto’s zijn totaal uitgebrand, er is ook heel wat schade in de garages. Na het blussen hebben we uit voorzorg de zonnepanelen op het dak afgekoppeld”, zegt brandweerofficier Walter Van Rompaey van brandweerzone Rivierenland.

De garages werden gebruikt als werkruimte voor een kleinschalige autogarage. In de linkergarage stond een auto van een klant, rechts stond de persoonlijke wagen van Louis. “Het was een nieuwe Porsche, die ik nog maar een kleine vier weken had. Ik heb er nog niet eens duizend kilometer mee gereden. Nu blijft er niets van over. Ik kan het op dit moment nog moeilijk plaatsen en ik heb geen idee hoe dit is kunnen gebeuren. Ook al het werkmateriaal is onbruikbaar, het dak zal er zeker ook af moeten. Hopelijk zal het niet te lang duren vooraleer we weer aan de slag kunnen.”

Hoe de brand is kunnen ontstaan, is volgens de brandweer nog niet duidelijk.