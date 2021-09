Dierenarts roept op om hondenras te verbieden nadat twee vrouwen zwaar werden aangevallen in Australië

“Het zou verboden moeten worden om nog Amerikaanse staffordshireterriërs te houden.” Daarvoor pleit een Australische dierenarts nadat twee vrouwen zwaargewond raakten na een aanval van een hond.

Het incident dateert van afgelopen vrijdag. Een 54-jarige vrouw uit Sydney werd plots - om een nog onduidelijke reden - door haar eigen hond aangevallen. Het dier, een Amerikaanse staffordshireterriër die naar verluidt meer dan 80 kilo zou wegen, takelde onder meer haar gezicht toe. Toen de dochter van de vrouw en twee buren te hulp schoten, keerde de hond zich ook tegen hen. Hoewel ze probeerden om de hond af te houden met een ijzeren staaf, raakte ook de dochter zwaargewond en liep een van de buren lichte verwondingen op.

Baby doodgebeten

Twee maanden geleden was er ook al een dodelijk incident met een Amerikaanse staffordshireterrier in Australië. In juli beet een hond een vijf weken oude baby dood in Kariong (Nieuw-Zuid-Wales).

Door beide incidenten pleit Sam Kovac, een dierenarts uit Sydney, er nu bij de autoriteiten voor om het houden van het hondenras te verbieden. “Voordat nog iemand anders wordt verscheurd of gedood.”

Kovac is er naar eigen zeggen geen voorstander van om alle Amerikaanse staffordshireterriërs in Australië te euthanaseren, maar pleit wel voor een nationaal verbod om de verkoop, het fokken en het importeren van het hondenras. “De geschiedenis heeft zich helaas weer herhaald”, zo verklaarde hij. “De meeste dieren zullen geen moordenaars zijn, maar als je te maken hebt met zo’n krachtig ras, gefokt om te vechten en te doden, zijn ze bijna onmogelijk om te stoppen als ze aanvallen. Na het incident in Kariong heb ik dit ook al gezegd. Toen kreeg ik nog veel kritiek, maar deze nieuwe aanval heeft mij alleen maar gesterkt in mijn overtuiging.”