Hartverscheurende beelden: ‘meest eenzame orka ter wereld’ beukt hoofd tegen glas na 10 jaar isolatie in betonnen tank

Dierenactivisten hebben hartverscheurende beelden verspreid van de ‘meest eenzame orka ter wereld’. Kiska is 44 en leeft al sinds 1979 in gevangenschap in een krappe, betonnen tank in een attractiepark in Niagara Falls, een stad in de Amerikaanse staat New York. De orka leeft moederziel alleen en heeft al tien jaar geen soortgenoten meer gezien sinds haar vijf kinderen stierven. De activisten filmden Kiska die met haar kop tegen het glas van haar tank beukt, stereotiep gedrag dat wordt veroorzaakt door de stress van haar gevangenschap en eenzaamheid. “Stop deze wreedheden”, klinkt de boodschap bij de video.