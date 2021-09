Tieners planden bloedbad op school, huilende moeder tegen rechter: “Hij is nog maar een kind”

Twee Amerikaanse tieners die vergevorderde plannen hadden voor een schietpartij op hun school, moeten 21 dagen in een jeugdgevangenis blijven. Dat besliste een plaatselijke rechter zondag, nadat de moeder van een van de beschuldigden hem had gesmeekt om rekening te houden met de jonge leeftijd van haar zoon. “Hij is nog maar een kind.”

De twee jongens, dertien en veertien jaar, wilden een bloedbad aanrichten op hun school, Harns Marsh Middle School in Lehigh Acres (Florida). Daarvoor hadden ze onder meer het bloedbad van Columbine, een van de dodelijkste schietpartijen op een school in de geschiedenis van de Verenigde Staten, grondig bestudeerd.

Betrapt met plattegrond

Hun plannen waren al vergevorderd toen de schooldirectie de twee tienerjongens betrapte met een plattegrond van de school - waarop alle beveiligingscamera’s waren aangegeven - en besloot om de ordediensten in te schakelen. Uit onderzoek bleek al snel dat de jongens onder meer online hadden geleerd hoe ze een pijpbom moesten maken en hadden opgezocht hoe ze wapens op de zwarte markt konden konden. Bij een huiszoeking werden meerdere vuurwapens, munitie en messen aangetroffen.

Afgelopen zondag moesten de twee jongens voor de rechter verschijnen. Die besliste dat ze al minstens 21 dagen - tot de volgende zitting van het proces - in een jeugdgevangenis moeten verblijven. Daar zullen ze onder meer onderworpen worden aan een psychologisch onderzoek.

Tijdens het proces was de moeder van de veertienjarige beschuldigde nog in tranen uitgebarsten. “Hij is nog maar een kleine jongen, een kind”, zei ze. “Hij dacht echt niet dat dit ernstig was.”