Marc Van Ranst alweer voor rechter: “Dit is pesten, maar mij monddood maken zal niet lukken”

Mechelen - Amper vier dagen nadat de rechter in Mechelen zich onbevoegd had verklaard in de zaak die de Nederlandse coronascepticus Willem Engel had aangespannen tegen Marc Van Ranst wegens laster, stond de viroloog alweer terecht. Opnieuw ging het om een rechtstreekse dagvaardiging van Engel. “In een televisie-interview heeft meneer Van Ranst mijn cliënt een virusontkenner genoemd”, zei advocaat Michael Verstraeten. De rechtbank stelde de zaak uit naar 28 oktober.

Net als bij zijn vorig proces daagde Marc Van Ranst zonder advocaat op in de rechtbank en gaat hij zichzelf verdedigen. De nieuwe rechtstreekse dagvaarding kwam er omdat Marc Van Ranst Willem Engel in een televisie-interview een virusontkenner zou hebben genoemd. “Meneer Engel is geen virusontkenner of antivaxer. Hij heeft zijn standpunten maar ontkent het coronavirus niet”, lichtte advocaat Michael Verstraeten namens Willem Engel toe. “Wat wij met deze dagvaardingen willen bereiken? Dat er een duidelijk terrein wordt afgebakend over wat er in een discussie of meningsverschil kan worden gezegd en dat ook de grens wordt bepaald van waar eigenlijk laster begint en men dus strafbare feiten pleegt.”

De rechtbank stelde de zaak maandag onmiddellijk uit naar de zitting van 28 oktober. Het proces zal dan door drie rechters worden behandeld en er werd ook een conclusiekalender opgesteld. Dat wil zeggen dat alle partijen hun standpunten op papier zetten en aan mekaar overmaken.

Advocaat Michael Verstraeten bevestigde dat Willem Engel in beroep gaat tegen de onbevoegdverklaring van de rechtbank inzake de eerste rechtstreekse dagvaarding. Foto: Joris Herregods

“Tergend en roekeloos”

Marc Van Ranst onderstreepte nogmaals dat hij de dagvaardingen meer dan beu is. “Dit is pesten. Punt andere lijn. En dit zal uiteindelijk hun probleem worden”, zei de viroloog die daarmee verwees naar een mogelijke procedure voor tergend en roekeloos geding. “Meneer Engel zal mij het leven zo lastig mogelijk proberen te maken. Hij wil me monddood maken, maar dat zal ze niet lukken.”

Ondertussen bevestigde advocaat Michael Verstraeten ook dat Willem Engel beroep heeft aangetekend tegen de onbevoegdverklaring van de rechtbank in de zaak van vorige week donderdag. En dat er een klacht met burgerlijkepartijstelling is ingediend bij de onderzoeksrechter voor mogelijke schriftvervalsing van Marc Van Ranst. Dat onderzoek kan wel nog enige tijd in beslag nemen.

Foto: Joris Herregods

De eerstvolgende keer dat de twee opnieuw in de rechtbank worden verwacht is dus op 28 oktober. Wordt vervolgd.