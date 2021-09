Willen we niet te snel de ‘makkelijke’ basisregels afschaffen? “Een vierde golf tekent zich af”

Zo lang het coronavirus al bestaat houden we anderhalve meter afstand. Maar plots zal Nederland die basisregel afschaffen. En het mondmasker, altijd al voorwerp van discussie, willen sommigen in ons land ook weg. Is dat wel verstandig? “Een vierde golf tekent zich af”, zegt Steven Van Gucht (Sciensano). “Als we een paar van die kleine, goedkope maatregelen aanhouden, kunnen we die golf halveren.”