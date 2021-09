Gert Verhulst moet traantje wegpinken als hij nog één keer ‘de echte’ Samson hoort tijdens jubileum Studio 100

Studio 100 wordt 25 jaar en vierde afgelopen weekend feest in Plopsaland. Bezielers Gert Verhulst, Hans Bourlon en Danny Verbiest werden tijdens het jubileum in de bloemetjes gezet en dat was een kippenvelmoment voor de trouwe fans. Zeker toen Danny Verbiest hen nog één keer in de beroemde stem van Samson begroette en iedereen weer even aan zijn zorgeloze kindertijd dacht. Ook Gert hield het niet droog en moest een traantje wegpinken toen hij de ‘echte’ Samson nog een keertje hoorde.