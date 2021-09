Vier Belgische ploegen starten Europese groepsfase, met Club-PSG als topaffiche

Vier Belgische ploegen staan deze week voor hun eerste Europese groepswedstrijd. Club Brugge krijgt in de Champions League met PSG meteen hoog bezoek over de vloer.

De Belgische landskampioen ontvangt het Franse sterrenensemble woensdagavond (21u) op de eerste speeldag in groep A. Het wordt afwachten of bij PSG supersterren Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé voor het eerst samen op het veld zullen staan. Afgelopen zaterdag kregen Messi en Neymar in het competitieduel tegen Clermont Foot (4-0) nog rust maar volgens hun coach Mauricio Pochettino raken ze zeker fit voor de start van het kampioenenbal. Mogelijk krijgt Jan Breydel dus een primeur. Club Brugge zal zich, met behulp van de thuisaanhang, hoe dan ook moeten overtreffen om iets te kunnen rapen. Vrijdag tegen Oostende werd alvast vertrouwen getankt met een vlotte competitiezege (3-0).

Op hetzelfde moment als Club/PSG speelt Kevin De Bruyne met Manchester City in de andere poulewedstrijd gastheer voor de Duitse vicekampioen RB Leipzig.

Foto: BELGA

Bekerwinnaar KRC Genk en Antwerp verdedigen de Belgische kleuren in de poules van de Europa League. Donderdagavond (18u45) opent Genk, dat in de derde CL-voorronde verloor van Shakhtar Donetsk, zijn campagne in groep H met een uitwedstrijd tegen het Oostenrijkse Rapid Wenen. In het andere duel trekt het Engelse West Ham United naar het Kroatische Dinamo Zagreb.

In poule D treedt Antwerp later op de avond, vanaf 21u, aan op het veld van het Griekse Olympiacos. Het Duitse Eintracht Frankfurt speelt dan thuis tegen het Turkse Fenerbahçe.

In de nieuwe Conference League heeft België met KAA Gent een vertegenwoordiger. De Buffalo’s komen uit in groep B en spelen donderdagavond (21u) hun eerste duel in de Estse hoofdstad Tallinn tegen het lokale Flora. Anorthosis Famagusta en het Servische Partizan vechten op hetzelfde moment het andere groepsduel uit in Cyprus.

De Buffalo’s plaatsten zich via de kwalificaties voor de Conference League, iets waar RSC Anderlecht niet in slaagde. Paars-wit, de vijfde en laatste Belgische vertegenwoordiger op het Europese toneel, sneuvelde in de play-offs tegen het Nederlandse Vitesse.

(belga)