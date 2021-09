Eerst was er geen draagvlak voor, nu wél: ziekenhuizen en woonzorgcentra willen coronapas voor bezoekers: “Zelfs in meest gunstige scenario’s weer een zware herfst”

Wie iemand bezoekt in een ziekenhuis of woonzorgcentrum moet een coronapas kunnen voorleggen. Daarvoor pleiten de Vlaamse zorgkoepels. De Taskforce Zorg komt versneld samen om een advies concreet uit te werken. Er is geen tijd te verliezen, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. “We willen absoluut vermijden dat we opnieuw de deuren moeten sluiten.”