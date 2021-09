Oudsbergen -

In het vierde provinciale voetbal stonden de Limburgse elftallen Wijshagen en Ellikom tegenover elkaar in een derby in Oudsbergen. Maar de match werd naar jaarlijkse traditie verstoord door een streaker. “Iemand moest het doen”, lacht Robin Loos, die op de hielen werd gezeten door een steward, maar toch naakt van de ene cornervlag naar de andere hoekschopvlag kon lopen.