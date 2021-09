Vorig jaar forse toename van aantal klachten van seksueel misbruik in Kerk

Het aantal meldingen over seksueel misbruik bij de Katholieke Kerk in ons land is opnieuw fors gestegen, zo meldt Het Laatste Nieuws. In 2020 kwamen er liefst 59 klachten binnen, ofwel bijna evenveel als de twee vorige jaren samen. Drie van de slachtoffers zijn nu nog minderjarig.

Om de strijd tegen seksueel misbruik aan te gaan, richtte de Katholieke Kerk in 2012 tien opvangpunten voor slachtoffers op in ons land. Uit het nieuwe jaarverslag van die opvangpunten blijkt nu dat het aantal melding in 2020 opnieuw fors is toegenomen. Terwijl er in de jaren 2016 en 2017 “maar” 8 klachten binnenkwamen, liep dat in 2018 en 2019 op tot samen 64. En vorig jaar alleen waren het er liefst 59.

In 16 gevallen ging het om verkrachting en daarnaast waren er ook 27 klachten over aanranding met geweld. Meer dan de helft van de klachten (35) komt uit Vlaanderen. Opmerkelijk: in één geval meldde ook de dader zich en drie slachtoffers zijn momenteel nog minderjarig. De overgrote meerderheid van de gekende daders (48 van de 59) waren al overleden op het moment dat de melding binnenkwam.

Slachtoffers kunnen zich melden bij het Centraal Infopunt op het telefoonnummer 02/507.05.93 of via info.misbruik@kerknet.be.