Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) bevestigt: “Agentschap Natuur en Bos in beroep tegen plannen UGent om 4.000 vierkante meter groot bos te kappen”

Gent - Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaat in beroep tegen de vergunning die de Universiteit Gent kreeg om een bos van 4.000 vierkante meter te kappen. Dat meldt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) in een persbericht.

Eerder deze maand raakte bekend dat de UGent een 4.000 vierkante meter groot bos wil kappen om er een studentenhome met 212 kamers te bouwen. Het project veroorzaakte meteen de nodige commotie, bij de omwonenden, bij de studenten én bij personeelsleden van de universiteit.

Het ANB is het niet eens met het standpunt van de UGent dat alle alternatieven voldoende bestudeerd zijn. De omgevingsvergunning kreeg van hen daarom een negatief advies, omdat de ontbossing vermijdbare schade zou toebrengen. “Omdat voorbij gegaan werd aan hun advies, gaat Natuur en Bos in beroep”, aldus de minister.

“De klimaatverandering brengt zeker in onze steden grote uitdagingen met zich mee”, zegt Demir. “Onze steden zullen in de toekomst alleen verder verhitten. Dat wil zeggen dat we maximaal het groen dat er nog is moeten beschermen zodat onze stadsbossen en -bomen hun rol als natuurlijke airconditioning maximaal kunnen spelen.”

Door het beroep van het agentschap, aanvullend op die van natuurverenigingen en buurtbewoners, wordt een procedure ingeleid waarbij alle elementen van de aanvraag opnieuw bestudeerd worden en finaal minister Demir de knoop zal moeten doorhakken.