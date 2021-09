Deze week Belgische speurder aan het woord tijdens terreurproces Parijs

Nadat rechtbankvoorzitter Jean-Louis Périès en zijn assessoren afgelopen vrijdag het rapport hebben voorgelezen waarin de voorzitter de 542 banden van het onderzoek over de terreuraanslagen in Parijs van 13 november 2015 samenvat, zijn maandag en dinsdag politierechercheurs aan de beurt.

Maandag komt de chef van de Franse antiterreurdienst SDAT aan het woord. Dinsdag komt de Belgische onderzoeksrechter Isabelle Panou haar bevindingen voorleggen aan de rechtbank. Aangezien de aanslagen grotendeels in België werden beraamd, is een deel van het onderzoek immers in België gevoerd.

Het proces zal naar verwachting meer dan acht maanden duren. Voorlopige einddatum: 25 mei 2022. Er is ook een ongezien aantal burgerlijke partijen: 1.765 mensen stelden zich burgerlijke partij.

