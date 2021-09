Nu ze ‘vrij’ is van haar vader, kan (en gaat) Britney Spears weer trouwen: heeft haar derde huwelijk wél kans op slagen?

Britney Spears gaat weer trouwen. Ze wilde het al jaren, maar doordat haar vader als haar curator de touwtjes in handen had, kreeg ze daarvoor geen toestemming. Nu Jamie Spears zijn dochter weer de ruimte wil geven, grijpt ze die met beide handen aan voor haar grote droom: een bruiloft met haar vriend Sam Asghari. Heeft dit huwelijk kans op slagen? Hoewel haar eerste twee huwelijken maar kort standhielden, is er dit keer een groot verschil...

Haar eerste huwelijk vond plaats in Las Vegas en dat zegt meteen alles over de intentie van het gebeuren. Ze had een fantastisch nieuwjaarsweekend gehad in de gokstad met haar vriendje uit haar jeugd ...