Mijnwerkers palmen centrum Brussel voor volledig mijnwerkerspensioen, politie massaal aanwezig maar geen incidenten

Brussel - Zo’n 2.000 mijnwerkers hebben maandag in het centrum van Brussel een korte mars gehouden om hun volledig mijnwerkerspensioen op te eisen. De mijnwerkers menen namelijk dat zij nu slechts 25/30ste van dat pensioen krijgen. Een beperkte delegatie mijnwerkers overhandigden honderden aanmaningen op het kabinet van premier Alexander De Croo. Het bleef rustig.

Bussen vol voormalige ondergrondse mijnwerkers kwamen maandag omstreeks 11 uur aan in Brussel. De mannen, vaak in het blauw gekleed en met helm en licht op het hoofd, zakten naar de hoofdstad af met een duidelijk eis. Ze willen dat de federale pensioendienst hun volledig en wettelijk vastgelegd pensioen uitbetalen. “Wet is wet”, klinkt het duidelijk tijdens een korte wandeling van het station Brussel-Centraal tot net voor de Wetstraat.

Mijnwerkers mochten met pensioen na 25 jaar dienst in de Limburgse mijnen. In de wetgeving werd dan ook bepaald dat het pensioen van elke ondergrondse mijnwerker met 25 jaar dienst wordt berekend op 30/30ste. De mijnwerkers stellen echter vast dat de federale pensioendienst de mijnwerkerspensioenen berekent op 25/30ste. Om de situatie te veranderen, werkten ze eerder al samen met experten en academici een wetsvoorstel uit.

“Al de topspecialisten die wij geraadpleegd hebben zijn het erover eens dat al de ondergrondse mijnwerkers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 15 juni 2020 onmiskenbaar recht hebben op interesten, compensatoire interesten, schadevergoeding. Bovendien moeten de reeds betaalde belastingen op het supplement gedurende 30 jaar terugbetaald worden”, stelt Michel Dylst, voorzitter van KS Vriendenkring.

De mijnwerkers geven de federale pensioendienst tot 4 december om het volgens hen achterstallige pensioengeld over te maken naar de ex-mijnwerkers.

Gezien de ervaringen uit het verleden, was de politie massaal aanwezig. Maar incidenten bleven uit. Vroeger draaiden die manifestaties vaak uit op ware veldslagen met de politie.