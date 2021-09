Afghaanse vluchteling die in Oostenrijk gezocht wordt voor verkrachting en moord vraagt onder valse naam asiel aan in Groot-Brittannië

Een 22-jarige Afghaan die in Oostenrijk verdacht wordt van verkrachting en moord slaagde erin om onder een valse naam Groot-Brittannië binnen te glippen en er asiel aan te vragen. Rasuili Zubaidullah wordt gezocht als hoofdverdachte in een dossier van groepsverkrachting en moord op een 13-jarig meisje. Haar lichaam werd eind juni gevonden in Wenen.

Na de feiten verdwenen de daders. Maar intussen zijn ze allemaal gearresteerd. Zubaidullah als laatste. Nadat hij in Groot-Brittannië belandde, liet hij zich registreren als asielzoeker. Maar omdat er geen plaats was in asielcentra, kon hij twee weken lang op kosten van de Britse overheid logeren in een hotel. Aan de hand van zijn vingerafdrukken, genomen om zijn asieldossier in orde te maken, kwam aan het licht dat hij een valse identiteit had opgegeven en dat hij internationaal geseind stond. Hij nu gearresteerd en zal aan Oostenrijk worden uitgeleverd.

Rasuili Zubaidullah wordt daar gezocht voor verkrachting en moord op de 13-jarige Leonie.

Hij zou, samen met nog ankele andere Afghanen, Oostenrijk zijn ontvlucht nadat op 26 juni het lichaam van het vermist 13-jarig meisje werd gevonden vlak buiten het centrum van Wenen. Het slachtoffer, alleen bekend onder haar voornaam Leonie, was gedrogeerd en misbruikt door verschillende mannen.

De politie startte een klopjacht op een groep Afghaanse vluchtelingen die opschepten over ‘wilde seks’ met een meisje dat ze via sociale media hadden ontmoet.

Groepsverkrachting

Het schoolmeisje uit de stad Wiener Neustadt was drie dagen voordat haar lichaam werd gevonden als vermist opgegeven door haar moeder Melanie (40) en vader Hannes (39).

Ze zou ermee hebben ingestemd om Zubaidullah en zijn 16-jarige vriend op 25 juni te ontmoeten in een uitgaansbuurt langs het Donaukanaal, nadat ze contact had opgenomen op Instagram.

Op zijn appartement waren nog andere Afghaanse jongens aanwezig die het meisje om beurten hebben misbruikt.

Volgens de politie werd ze nadien verstikt en in een tapijt gerold dat de dader honderd meter van hun appartement hebben gedumpt.

Er werd een internationale klopjacht gelanceerd op hoofdverdachte Zubaidullah, die volgens de rechercheurs aanvankelijk naar Italië was gevlucht. Maar nu is hij dus in het Verenigd Koninkrijk opgepakt nadat hij met een groep landgenoten het kanaal had overgestoken om asiel te vragen in Groot-Brittannië.

