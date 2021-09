Bij Action is het al Kerstmis

Het nieuwe schooljaar mag dan maar pas begonnen zijn, bij winkelketen Action is het toch al Kerstmis. Er liggen al kerstballen, lichtjes en andere versiering in de rekken. Omdat de klanten daar naar vragen, klinkt het.

Een rek vol met kerstballen, met kerstverlichting, wenskaarten en andere versieringen staat tegenover het rek waarin onder meer Halloween-spullen liggen. Kerstmis is nochtans nog drie maanden af en eest moet de Sint nog komen.

“Elk jaar starten wij vanaf 1 september met een geleidelijke overgang naar het najaarsassortiment. Inmiddels zijn dus ook de eerste kerstdecoraties aangevoerd en ook de komende weken zijn we daar nog volop mee bezig”, zegt Frank van Rutten van Action.

“Voor sommigen is Kerstmis inderdaad nog ver weg, maar de echte kerstliefhebbers onder onze klanten zeggen dat ze erop hebben gewacht.”

Het is dus een combinatie van logistiek en vraag vanuit onze klanten, klinkt het. “En we zien elk jaar dat de verkoop van gezellige kerstdecoratie en mooie kerstballen in deze periode begint”, zegt van Roost.

De meeste andere winkelketens zeggen dat ze nog even afwachten.