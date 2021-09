Gemeente Oudsbergen eist dringend maatregelen tegen wolf die al 40-tal slachtoffers maakte en twee pony’s doodbeet

Oudsbergen - Een wolf heeft in de nacht van zondag op maandag twee pony’s doodgebeten in Meeuwen (Oudsbergen) , in de provincie Limburg. Een wanhopige burgemeester Marco Goossens (CD&V) eist van bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) maatregelen om de “probleemwolf” te stoppen.

Volgens Goossens is het draagvlak voor de wolf verdwenen. “Met de reizende tentoonstelling ‘Welkom wolf’ werden inwoners geïnformeerd over de wolf en zijn we erin geslaagd een draagvlak te creëren voor de komst van de wolf in onze contreien”, zegt Goossens.

“Maar nu kunnen we al lang niet meer van een schuwe wolf spreken. De maatregelen zoals wolfwerende omheiningen helpen onvoldoende en de aanvallen blijven toenemen. Het draagvlak dat we zorgvuldig hebben opgebouwd, is al lang verdwenen.”

Mensen zijn bang

In totaal werden al zo’n 40 dieren het slachtoffer van de wolf, meldt het gemeentebestuur. “Enkele weken geleden heeft de wolf een kudde schapen op klaarlichte dag aangevallen waar de herder bij stond. Wat later werden twee koeien gedood, waarvan één drachtig, en nu twee pony’s”, vertelt Goossens. “Het dierenwelzijn in Oudsbergen komt in het gedrang, onze inwoners zijn ongerust en ik ben ervan overtuigd dat we nu van een probleemwolf kunnen spreken.”

Oudsbergen vraagt aan Vlaams minister Zuhal Demir om dringend actie te ondernemen. “Het wolvenprotocol zorgt ervoor dat gepast kan worden gereageerd in geval van problematisch gedrag door een wolf”, aldus Goossens. “De inspiratie voor het wolvenprotocol werd bij buurlanden zoals Italië en Duitsland gehaald, maar daar leeft de wolf in een veel dunbevolkter gebied. Hier in Oudsbergen zijn de inwoners bang geworden om ‘s avonds op straat te komen. Ik vraag dan ook dat er vanuit het ministerie snelle en gerichte maatregelen komen om deze problemen op te lossen.”