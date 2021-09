Gewapende groep bestormt gevangenis en bevrijdt 240 gevangenen in Nigeria

Zwaarbewapende mannen hebben zondagnacht in de Nigeriaanse staat Kogi, centraal in het land, een gevangenis bestormd en 240 gevangenen bevrijd. Dat meldt een woordvoerder van het Gevangeniswezen.

“De gevangenis van Kabba is aangevallen door gewapende mannen die nog niet konden geïdentificeerd worden”, zegt Francis Enobore, woordvoerder van het Nigeriaanse Gevangeniswezen. In de gevangenis zaten ongeveer 300 mannen opgesloten, de meesten van hen in afwachting van een proces.

Intussen heeft een gewapende groepering die begin september een zeventigtal leerlingen en hun leraars uit een school in Kaya had ontvoerd in de noordwestelijke staat Zamfara, de gijzelaars laten gaan, zo laat een woordvoerder van de regionale autoriteiten weten. Ontvoeringen zijn een bijna dagelijks gebeuren in het noordwesten van Nigeria.

Nog in Zamfara hebben gewapende mannen zaterdag de militaire basis van Mutuji aangevallen en daarbij 12 militairen gedood. Ze gingen ervandoor met een lading wapens en staken gebouwen in brand. Dat gebeurde midden in een operatie van het leger om in Zamfara gangsterbendes te traceren. Daarvoor worden al dagenlang honderden militairen ingezet.

Het centrum en het noordwesten van Nigeria worden al jarenlang geteisterd door gewapende bendes.