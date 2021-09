Kevin-Prince Boateng veroordeelt acties van zijn broer Jérôme: “We hebben geen contact meer”

Jérôme Boateng werd onlangs veroordeeld voor geweld tegen zijn ex-vriendin. Nu reageert ook zijn oudere (half)broer Kevin-Prince verongelijkt op de acties van de verdediger van Lyon. “Ik distantieer mij van de acties van hem”, aldus de 34-jarige Ghanees.

“Mijn broer en ik hebben al een tijdje geen contact meer”, zegt Kevin-Prince Boateng, die momenteel actief is voor het Duitse Herta Berlijn. “Ik heb afgunst van geweld tegenover vrouwen. Daarom wil ik mij ook distantiëren van de acties van mijn broer. Ik heb niets meer met hem te maken.”

Jérôme Boateng werd schuldig bevonden voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en moet daarom 1,8 miljoen euro schadevergoeding aan haar betalen. De feiten dateren van in 2018, maar onlangs pas werd er een uitspraak over gedaan.

Het ziet er niet goed uit voor de 33-jarige Duitser, want in februari dit jaar werd een ex van hem dood terug gevonden in haar appartement, een week nadat de twee uit elkaar zijn gegaan. Al is daar niet bewezen dat hij iets zou te maken hebben met het overlijden van de 25-jarige vrouw.