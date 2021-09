Man vindt doodziek katje in dichtgeknoopte plastic zak en redt het van verstikkingsdood

Zemst / Steenokkerzeel - In het dierenopvangcentrum van Eppegem werd maandagmorgen een katje in een plastic zak binnengebracht. Een attente dierenvriend raapte het diertje uit de wegberm en redde het van de verstikkingsdood.

“Maandagochtend werden we gebeld door een man die een jong katje gevonden had in een plastic zak. Hij vond het verdacht dat iemand een eind verder in de straat een plastic zakje in de berm gooide. Bij nader toezien bleek in het dichtgeknoopte zakje een jong katje te zitten van een tiental weken oud. Het zou bijna zeker gestikt zijn als de melder niet gereageerd had”, zegt centrumverantwoordelijke Ferry Heikoop.

Het katje werd naar het opvangcentrum gebracht. Het is niet gechipt en het bleek ook al zwaar ziek te zijn. Het was uitgedroogd en had diarree. Bovendien hoestte het spoelwormen uit, waardoor het sterk vermagerd is.

Kosten niet willen dragen

“Deze kitten heeft geen basisverzorging gehad ”, meent Heikoop. ”Mogelijk is het een jong van een zwerfkat dat mensen binnen genomen hebben. Kittens moeten op de leeftijd van vier weken ontwormd, ontvlooid en gevaccineerd worden. De katteneigenaar heeft ook gemerkt dat ze heel ziek was. Hij zag zeker op tegen de kosten voor een behandeling en heeft dan maar beslist om het katje te dumpen, terwijl het beter direct naar ons gebracht werd.”

Het katje wordt in het opvangcentrum met de beste zorgen omringd. Het wordt voorlopig in observatie gehouden en is niet voor adoptie beschikbaar. Volgens Heikoop maakt het een goede kans om het te overleven. “De manier waarop iemand zich van het zieke katje wou ontdoen is evenwel ronduit barbaars.”