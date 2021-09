Real Madrid mist Gareth Bale in Champions League-opener tegen Inter

Real Madrid mist woensdag in het groepsduel op bezoek bij Inter op de eerste speeldag in de Champions League aanvaller Gareth Bale. De Welshman ontbrak zondag al in het met 5-2 gewonnen competitieduel met Celta. Volgens Spaanse media kampt Bale met een blessure aan de rechterhamstring en is hij zeker een maand niet inzetbaar.

Bale, die vorige week Wales met drie doelpunten nog aan de overwinning had geholpen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland, heeft de blessure op de training opgelopen. De club meldt voorlopig niets over de aard van de kwetsuur. Verdediger David Alaba trainde maandag apart van de groep maar reist wel mee naar Milaan. Dat geldt behalve voor Bale ook niet voor Tony Kroos, Dani Ceballos en Ferland Mendy.

Thibaut Courtois en Eden Hazard zitten uiteraard wel in de selectie van Real voor het duel met Inter.