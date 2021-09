Grote publiek is overal welkom en moet geen mondmasker dragen tijdens WK Wielrennen

/ Leuven / Brugge / Blankenberge - Het WK wielrennen wordt een feest voor elke wielerliefhebber. Ondanks de naweeën van corona is iedereen welkom en hoeft men geen mondmasker te dragen langs het parcours of in de fanzones, zo is maandag bekendgemaakt op een persconferentie.

Komende zondag beginnen de mannen elite eraan met hun individuele tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge. Om de fans alle kansen te geven om de renners te zien, worden er twee fanzones ingericht. De eerste op het Albertstrand in Knokke, waar fans de renners bij wijze van spreken bijna kunnen aanraken. Zo’n fanzone komt er ook aan ’t Zand in Brugge, de aankomst.

Maar het hoogtepunt wordt uiteraard het WK voor eliterenners op de weg, de zondag nadien. Met Wout van Aert heeft ons land een topfavoriet en verwacht wordt dan ook dat tienduizenden mensen de wedstrijd live zullen volgen.

Voor de wegrit komen er fanzones in startplek Antwerpen (Groenplaats), aankomstplaats Leuven (Ladeuzeplein en Middenberm park) en op de Smeysberg, scherprechter in de ‘Flandrienlus’. Daar kan je de elitemannen vier keer zien passeren.

Gezonde snacks en rookverbod

“Op de Groenplaats ligt het startpodium waar alle renners worden voorgesteld. Het publiek kan dat van dichtbij meemaken. Ook in de andere fanzons en langs de omloop zijn fans welkom. Een mondmasker zal, aangezien het om openbare ruimte in openlucht gaat, niet verplicht zijn. Maar wij roepen de fans op om hun gezond verstand te gebruiken. Kan je niet genoeg afstand bewaren, draag dan een mondmasker. Dat raden wij absoluut aan”, aldus organisator Tomas Van Den Spiegel.

Voor de VIP-dorpen wordt er wel gewerkt met het Covid Safe Ticket.

De organisatie raadt verder aan met het openbaar vervoer af te reizen naar het parcours en de fanzones.

Het WK zet ook in op gezondheid. Dat wil zeggen dat er in de fanzones naast hamburgers en frieten ook gezonde snacks worden voorzien. En… roken is verboden. “Een absolute wereldprimeur” volgens Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.