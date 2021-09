België krijgt mogelijk 750 miljoen euro minder van Europees reclancepakket

België zal mogelijk 750 miljoen euro minder relancesteun krijgen dan gepland omdat het economisch beter doet dan andere EU-lidstaten. Dat zegt de Nationale Bank. Staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) is niet ongerust. “Dit is goed nieuws”, zegt hij.

In juni oordeelde de Europese Commissie positief over een Belgisch herstelplan met 5,9 miljard euro EU-steun. Maar dat bedrag kan volgend jaar nog worden herzien op basis van de economische prestaties, zegt de Nationale Bank in zijn Economisch tijdschrift van september.

“Op basis van de zomerprognose van de Europese Commissie zou België 750 miljoen euro minder kunnen krijgen dan momenteel gepland omdat de economische prestaties van België recent beter waren dan die van andere EU-lidstaten”, legt de centrale bank uit.

België gaat met het geld onder meer investeren in groene mobiliteit en technologie. Er komen ook maatregelen om het groeiende droogteprobleem aan te pakken en om biodiversiteit te herstellen. Begin augustus werd al een eerste schijf van 770 miljoen euro overgemaakt.

Dat België mogelijk minder geld zal krijgen, is voor bevoegd staatssecretaris Thomas Dermine geen probleem. “Het is goed nieuws omdat het een gevolg is van een hogere economische groei. Dat is een bewijs dat het economisch herstel van België goed loopt.”

Dermine bevestigt dat de EU-subsidies lager kunnen uitvallen bij de finale berekening in juni 2022. “Maar de impact op onze financiën van een hogere groei is zeker en vast positiever dan een potentiële vermindering van onze subsidie-enveloppe”, zegt hij.