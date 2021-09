Ajax is 45 miljoen rijker zonder één match te spelen, maar vogeltjes op Bob Marley-shirt mogen niet van UEFA: “Is dit een grap?”

Ajax is al voor de aftrap van de eerste groepswedstrijd van woensdag tegen Sporting Portugal zeker van zo’n 45 miljoen euro aan inkomsten uit de Champions League. De kampioen van Nederland ontvangt een startpremie van 15,64 miljoen euro. De inkomsten uit de zogenoemde coëfficiënten-ranking en marketingpoule bedragen naar schatting ook ruim 25 miljoen euro.

Ajax kan de inkomsten uit de Champions League goed gebruiken na een seizoen met veel wedstrijden in een lege Johan Cruijff ArenA. De club uit Amsterdam mag met de huidige coronaregels zo’n 36.000 toeschouwers toelaten bij de thuiswedstrijden in de groepsfase tegen Besiktas, Borussia Dortmund en Sporting Portugal. Met zoveel fans op de tribune zal de recette van de drie thuisduels ruim 4 miljoen euro bedragen.

Ajax verhoogt die inkomsten als het goed presteert in de Champions League. Een zege levert dit seizoen 2,8 miljoen euro op, een gelijkspel 930.000 euro. Deelname aan de achtste finales wordt met 9,6 miljoen euro beloond. Een plek in de kwartfinales is goed voor nog eens 10,6 miljoen euro. De vier halvefinalisten krijgen 12,5 miljoen euro, de twee finalisten 15,5 miljoen euro. De winnaar ontvangt 20 miljoen euro.

Geen ‘Three Little Birds’

De Nederlandse kampioen lanceerde vorige maand een speciaal derde shirt, ter ere van reggae-zanger Bob Marley. In het shirt zitten verwijzingen naar het liedje ‘Three Little Birds’ van Bob Marley.

‘Cause every little thing ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) August 20, 2021

De Amsterdammers wilde met het shirt onder andere uitpakken in de Champions League, maar daar komt niets van in huis. De UEFA verbiedt het dragen ervan.

“De Europese voetbalbond ziet het als een andere uiting dan het clublogo, logo kledingsponsor of mouwsponsor. Andere uitingen zijn niet toegestaan”, aldus een reactie van de club aan Ajax Life. “In Amsterdam reageerde men totaal verbaasd op het besluit van de UEFA. Are you sure you are not joking? was letterlijk de vraag die werd afgevuurd richting de Europese voetbalbond.