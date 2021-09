Lidl formeel beschuldigd voor zelfdoding werknemer: Franse vestiging legde extreem hoge druk op personeel

Zes jaar nadat een werknemer van Lidl in het Franse Aix-en-Provence zichzelf van het leven beroofde in het magazijn, wordt de winkelketen formeel in beschuldiging gesteld van onvrijwillige doodslag en morele intimidatie. Eerder moest Lidl aan de familie van Yannick Sansonetti (33) ook al een schadevergoeding van 35.000 euro betalen.