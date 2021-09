Cercle Brugge-doelman en leukemiepatiënt Miguel Van Damme geeft aftrap tegen Eupen, spelers pakken uit met speciaal shirt

September is bloedkankermaand en Cercle Brugge steunt de stichting tegen leukemie al ruim drie jaar. Vrijdag geeft doelman Miguel Van Damme, die zelf al enkele jaren moedig tegen leukemie strijdt, de aftrap tegen Eupen in het kader van de ‘Me To You’-actie.

‘Me To You’ is de stichting die het onderzoek naar leukemie ondersteunt. Cercle zal ook met ‘Me To You’ op het shirt spelen. Shirtsponsor Napoleon staat voor de gelegenheid de naam op de shirts af.

Kanouté tegen Eupen?

Cercle trainde zondag met onder meer een sessie yoga als rehab. Franck Kanouté moet in principe weer aansluiten bij de groep en komt in aanmerking voor de match tegen Eupen. De Braziliaan Sousa speelt maandagavond met de beloften in Genk. Ook Sampers speelt mee tegen de Limburgers.