Rechter in Dubai staat audit toe in zaak rond Belgische zakenman Johan Daumerie

Een rechter in Dubai staat een boekhoudkundige audit toe naar de bedrijfsactiviteiten van de Dilbeekse ondernemer Johan Daumerie. Die zit vast in het Arabisch Emiraat na een zakelijk conflict met een lokale investeerder die hem beschuldigt van misbruik van vertrouwen. Daumerie is veroordeeld tot een boete van 150.600 euro en kan sindsdien het land niet verlaten. Hij verblijft al twaalf maanden noodgedwongen in een hotelkamer.

De Belgische zakenman startte in juli van 2020 een IT-bedrijf in de Verenigde Arabische Emiraten, maar viel al snel in ongenade bij investeerdersfamilie Al Owais. Die beschuldigde hem van misbruik van vertrouwen. In eerste aanleg werd de Belg veroordeeld in wat hij zelf omschrijft als een schijnproces zonder recht op verdediging. “Op nog geen vijf minuten was de zaak klaar”, zegt hij.

De zakenman ging in beroep tegen de veroordeling, maar bracht ondertussen wel al enkele dagen in de cel door. Hij kwam op borgtocht vrij.

Maandag werd zijn vraag tot beroep behandeld en ging de rechtbank akkoord met de uitvoering van een audit. Daumerie moet wel opdraaien voor de expertenkosten, 20.000 AED (4.600 euro). Dat blijkt uit documenten van advocatenkantoor Al Rowaad, die Belga kon inkijken.

De 49-jarige Belg trok naar Dubai om IT-bedrijf Talkly.cloud op te richten. Bij dat soort ondernemingen is een partnerschap met een lokale investeerder nodig. Die kwam er met de familie Al Owais. Maar kort na de oprichting liep het fout. De investeerder zette de samenwerking stop en haalde de bedrijfsrekeningen leeg. Daumerie moest zich aanmelden bij een politiekantoor, zijn paspoort werd afgenomen en hij kreeg een reisverbod.

De man werd mondeling beschuldigd van misbruik van vertrouwen. Aan die aanklacht wordt in de Verenigde Arabische Emiraten zwaar getild, in het bijzonder wanneer de beschuldiging wordt geuit door een prominente naam. De Belgische zakenman woont noodgedwongen in een hotelkamer en leeft op financiële steun van vrienden en familie.

In oktober start in Dubai de wereldtentoonstelling, een gelegenheid die het land grijpt om toerisme en investeringen aan te trekken. De zaak van Johan Daumerie komt op 27 september opnieuw voor in de strafrechtbank van Dubai.

Zelfs vond hij dat hij onvoldoende steun krijgt van de Belgische overheid.

Daumerie heeft altijd zijn onschuld staande gehouden.

