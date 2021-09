Honderden mensen op straat in Brazilië tegen president Bolsonaro en presidentskandidaat Lula

‘Fora Bolsonaro’ of ‘Bolsonaro buiten’ was een veel terugkerende slogan op het protest. Foto: EPA-EFE

Enkele honderden mensen hebben zondag geprotesteerd tegen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en de linkse presidentskandidaat Lula. Ze willen een derde optie, als zijn ze vooral tegen de huidige president. Het protest volgde enkele dagen na massale mobilisaties ter ondersteuning van de extreemrechtse leider.

De demonstraties, in Rio de Janeiro en andere steden, waren georganiseerd door groeperingen zoals de ‘Beweging Vrij Brazilië’ en ‘Vem Pra Rua’, die in 2016 nog aandrong op de afzetting van de linkse president Dilma Rousseff en nu een derde weg verdedigt voor de presidentsverkiezingen van 2022 onder de slogan ‘Noch Bolsonaro, noch Lula’.

Luiz Inacio Lula da Silva was tussen 2003 en 2010 president van Brazilië en werd daarna beschuldigd van corruptie. Hij heeft die beschuldigingen altijd ontkent en is nu opnieuw kandidaat nadat het Braziliaanse gerechtshof Lula’s strafrechtelijke veroordeling vernietigde.

Politieke neutraliteit

De organisatoren hadden op grote optochten gehoopt, maar zonder de steun van partijen zoals Partido dos Trabalhadores (Arbeiderspartij, PT) van voormalig president Lula, bleven de manifestaties beperkt. In Rio de Janeiro verzamelden zich een paar honderd mensen op het strand van Copacabana. Velen droegen witte T-shirts als teken van politieke neutraliteit, maar er waren ook Braziliaanse- en regenboogvlaggen te zien.

Ook in Sao Paulo daagden een honderdtal demonstranten op, veelal gekleed in het wit. Afgelopen dinsdag hadden in de oostelijke stad nog 125.000 aanhangers van Bolsonaro verzameld.

De afgelopen maanden zijn er nog anti-Bolsonaro protesen geweest. De grootsten, met tienduizenden deelnemers, werden opgeroepen door de belangrijkste linkse groeperingen, waaronder de PT.

Met nog bijna een jaar te gaan voor de presidentsverkiezingen, gaan Bolsonaro en Lula aan de leiding in opiniepeilingen.

Foto: REUTERS