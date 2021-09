Europa gaat massaal voor de coronapas, maar wat beslist België? En waar zou zo’n pas dan zoal nodig zijn?

In Frankrijk, Italië en Duitsland is de invoering van een coronapas in de horeca al een feit . Ook Nederland begint er binnenkort mee. In Vlaanderen en Wallonië bestaat nog onenigheid over de vraag of ook wij het gebruik van het Covid Safe Ticket moeten uitbreiden. Naar de horeca, naar kleine evenementen of naar bezoekers in ziekenhuizen of rusthuizen? Maar vanuit verschillende hoeken groeit de vraag.