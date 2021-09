Man (73) kritiek na botsing met vrachtwagen, vrouw lichtgewond

Koekelare / Ichtegem / Diksmuide - Een man van 73 jaar is maandagavond kritiek gewond geraakt na een ongeval met een vrachtwagen in Koekelare. Hij moest door de brandweer uit zijn wagen bevrijd worden. Zijn echtgenote die naast hem zat raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 17.30 uur op de Eernegemstraat in Koekelare. De 73-jarige A. uit Koekelare kwam met zijn vrouw van een vermaakuitstap en wilde nog even stoppen bij zijn dochter die langs de weg woont. De man stond met zijn Mercedes even aan de kant van de weg rechts in de richting van Koekelare en draaide plots de weg helemaal over met de bedoeling om bij zijn dochter te parkeren. Op dat moment kwam echter een geladen vrachtwagen van een tuinaannemer vanuit dezelfde richting gereden die verrast werd door het plotse manoeuvre. (Lees verder onder de video)

Ongeval in Koekelare. Video: Jelle Houwen

De trucker verklaarde aan de politie dat hij dacht de bejaarde man aan de kant parkeerde toen hij plots oversloeg. De trucker probeerde nog uit alle macht om een botsing te vermijden maar het was te laat. De Mercedes werd vol in de linkerflank geraakt en werd even meegesleept.

Kritiek met MUG-heli naar ziekenhuis

Buurtbewoners die het zagen gebeuren snelden samen met de dochter van A. te hulp. De vrouw is zelf verpleegster en probeerde haar papa zo goed mogelijk te helpen. Naast de brandweer, de politie en een ambulance kwam ook de MUG-heli overgevlogen. Die landde in een veld vlakbij. De brandweer bevrijdde intussen het slachtoffer. “De man klaagde over hevige rugpijn en daarom beslisten we om het dak van de wagen open te knippen met het oog op het vermijden van letsels”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “De man zelf zat niet zo zwaar gekneld maar de impact is groot geweest.” (Lees verder onder de foto)

Ook een MUG-heli kwam overgevlogen. Foto: jhm

De vrouw van A., eveneens 73 jaar, raakte lichtgewond en kon op eigen kracht het voertuig verlaten. A. bleef in de wagen bij bewustzijn maar eenmaal bevrijd werkten de artsen nog lange tijd ter plaatse aan hem om zijn situatie stabiel te krijgen. Daarna werd hij met de MUG-heli overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie was zijn toestand volgens de eerste berichten kritiek. De Eernegemstraat werd volledig afgesloten voor het verkeer. Mogelijk komt er nog een verkeersdeskundige ter plaatse. Jelle Houwen