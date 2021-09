Woningnood in Nederland is sinds Tweede Wereldoorlog nooit zo hoog geweest: zowel kopen als huren wordt stilaan onbetaalbaar

De Vlaamse woningmarkt staat flink onder stoom, maar het is niets vergeleken met de oververhitting ervan in Nederland. Zowel het kopen als het huren van een woning of appartement wordt stilaan onbetaalbaar. Een half miljoen euro voor een appartement van 60 vierkante meter in Amsterdam is geen uitzondering. Het gevolg van te weinig investeringen in sociale woningen en speculatie.