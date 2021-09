Weyts vraagt Sciensano om kinderen minder snel in quarantaine te plaatsen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vraagt gezondheidsinstituut Sciensano om de quarantaineregels voor het onderwijs te herbekijken. “Te veel kinderen moeten school missen omwille van een mogelijk overdreven voorzichtigheidsreflex”, zegt hij. En dat terwijl sommigen al een leerachterstand hebben opgelopen door het thuisonderwijs.

“De test- en quarantaineregels zijn nu te ingrijpend en complex waardoor al te veel en al te snel kinderen in quarantaine worden geplaatst”, vindt Weyts. Zeker omdat de vaccinatiegraad in Vlaanderen zo hoog is en omdat Sciensano zelf in een rapport aangeeft dat de rol van kinderen en jongeren in de COVID-pandemie beperkt is en ze amper ziek worden.

“Ik begrijp perfect dat men voorzichtig wil zijn en men niet voor 200 procent zeker is. Maar als er twijfel is, geef het voordeel van de twijfel dan aan onze kinderen”, vraagt Weyts.

De vraag tot versoepeling komt niet alleen van de scholen, ook van de ouders zelf die weer eens voor opvang moeten zorgen als hun kinderen in quarantaine moeten, ook al testen ze negatief.

Dit zijn de regels

Als er slechts één geval is in een crèche, kleuterklas of klas in de lagere school, gebeurt er weinig en worden de andere kinderen beschouwd als laag-risicocontact. Andere kinderen worden wel verwittigd dat ze voorzichtig moeten zijn. Bijvoorbeeld door niet op bezoek te gaan bij oma of opa, maar ze moeten niet getest worden of in quarantaine. Ze mogen nog naar school gaan en hun hobby’s blijven uitoefenen.”

Voor scholieren in het secundair onderwijs is dat anders. Daar wordt door het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) verwittigd en wordt nagegaan wie een mogelijk hoog-risicocontact is. Die moeten in quarantaine en getest worden. Als ze gevaccineerd zijn, kunnen ze na één negatieve test uit quarantaine.

Als er meer dan één besmetting is in een klas of als een leerkracht (of kinderverzorger) positief test, kan het toch nodig zijn om de volledige groep in quarantaine te plaatsen. Hier wordt geen onderscheid gemaakt met de leeftijd.

Het CLB moet dan inschatten hoe groot het risico is dat die besmette persoon anderen kan besmetten en moet dan beslissen of de klas in quarantaine moet of niet.