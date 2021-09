Mauricio Pochettino staat voor een moeilijke puzzel: hoe krijg je al die sterren van PSG in één ploeg?

Het sterrenensemble waarmee Paris Saint-Germain vandaag naar Brugge afzakt, oogt indrukwekkend. Alleen blijft de vraag: hoe krijg je al die wereldvoetballers in één ploeg? Aan Mauricio Pochettino om die vraag woensdagavond te beantwoorden.

Niet alleen de fans van PSG, maar zowat de hele wereld kijkt ernaar uit: woensdag worden Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar voor het eerst in hun carrière samen in de ploeg verwacht. Verwacht wordt dat Pochettino zijn ploeg in een 4-3-3 zal neerzetten. Messi, Mbappé en Neymar staan niet meteen bekend als jongens die actief meeverdedigen. Een middenveld met de punt naar achter moet daarom voor het nodige evenwicht zorgen.

Messi zou dan vanop zijn geliefde rechterflank kunnen opereren, Neymar vanop links en Mbappé diep in de spits. In de driehoek achter hen worden jongens als Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes en Ander Herrera verwacht. Marco Verratti en Sergio Ramos zijn er net als de geschorste Angel di Maria niet bij. Een trainer zou haast blij zijn dat hij een aantal knopen minder moet doorhakken. In doel wacht Pochettino wel nog een dilemma. Op Keylor Navas viel vorig seizoen weinig aan te merken, maar met Gianluigi Donnarumma werd afgelopen zomer wel de beste keeper van het EK gehaald. Afgelopen weekend tegen Clermont mocht de Italiaan debuteren, maar Pochettino was er na de match nog niet uit wie hij tegen Club in doel zou zetten.