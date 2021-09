Geen mondmaskers, en geen sigaretten: WK wielrennen legt regels vast voor supporters

Leuven / Knokke-Heist / Brugge - Mondmaskers zijn dan toch niet verplicht langs het parcours of in de fanzones van het WK wielrennen. Dat heeft organisator UCI maandag bekendgemaakt. “We rekenen op het gezond verstand van de fans.”

Nog maar vijf dagen en dan start het WK wielrennen. Zondag beginnen de mannen elite eraan met een individuele tijdrit tussen Knokke-Heist en Brugge. Het is het startschot voor wat een feest moet worden in Vlaanderen. En dat feest zal er een zijn zónder mondmaskerplicht.

Vorige week werden nochtans andere berichten de wereld ingestuurd. Toen werd vanuit Brugge gecommuniceerd dat mondmaskers wél verplicht zouden zijn in de fanzone. Die regel is dus afgeschaft. “In geen van de deel­nemende steden is nog een mondmaskerplicht, dus zal ook nergens in de fanzones een verplichting gelden”, zegt covoorzitter van het WK Christophe Impens. “Mondmaskers zijn wel aangeraden op plaatsen waar de afstand niet bewaard kan worden. We rekenen daarvoor op het gezond verstand van de fans. In de vip-zones zullen we ook werken met een Covid Safe Ticket. Die zones zijn goed afgesloten en dat kan dus makkelijk gecontroleerd worden.”

Stewards

Geen mondmaskers dus, maar dat betekent dat de drukte overal goed in het oog gehouden wordt. De organisatie zal stewards inzetten die zones kunnen afzetten wanneer daar te veel supporters naartoe trekken. “Niet alleen aan de verschillende fanzones – aan het casino in Knokke-Heist, op ’t Zand in Brugge, de Groenplaats in Antwerpen, het Ladeuzeplein en de berm tussen de Naamsepoort en de Parkpoort in Leuven en op de Smeysberg in Huldenberg – maar ook op de hellingen zullen we de drukte goed monitoren. We verwachten honderdduizenden supporters langs het parcours, dus die veiligheid garanderen is heel belangrijk”, klinkt het.

Nog iets dat de organisatie graag wil garanderen: een rookvrij WK. “Alle officiële zones worden zo veel mogelijk rookvrij gehouden”, zegt Impens. Daarmee wordt dit het allereerste rookvrije WK uit de geschiedenis.

Ook op het vlak van mobiliteit voert de organisatie duurzaamheid hoog in het vaandel. Sowieso wordt het erg druk in de vier gaststeden en dus zijn de trein en de fiets de aangewezen vervoermiddelen. Er worden 45 extra treinen ingelegd op zaterdag en 29 op zondag. Wie wel met de auto komt, volgt daarbij best niet zijn gps, maar de app Waze. Daarmee zal de organisatie samenwerken om het verkeer zo vlot mogelijk te doen verlopen. “Maar eerst langs het parcours gaan kijken en dan naar de finish in Leuven snellen, zal sowieso onmogelijk zijn”, klinkt het.