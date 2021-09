Jambon zet deur open voor uitbreiding coronapas in Vlaanderen

De Vlaamse regering gaat onderzoeken in welke omstandigheden een uitbreiding van de coronapas ‘nuttig en nodig’ kan zijn, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA). Hij tempert daarmee de eerdere communicatie van zijn eigen voorzitter.

‘We gaan kijken of de uitbreiding van de coronapas nuttig en nodig kan zijn in bepaalde omstandigheden. Tegen vrijdag (wanneer er een nieuw Overlegcomité gepland is, red.) willen we klaar zijn met die oefening’, zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Volgens het kabinet blijft de algemene lijn voorlopig dat een uitbreiding van de Vlaamse coronapas niet nodig is. ‘Maar in de plaatsen waar we wat zwakker staan, zoals in de Vlaamse rand waar we vrezen voor een instroom vanuit Brussel, moeten we kijken of het toch nuttig kan zijn. De coronapas kan ons tijdelijk een dienst bewijzen.’

Die communicatie is toch wat opvallend na de N-VA-familiedag zondagmiddag. In zijn speech voor de achterban sprak voorzitter Bart De Wever toen nog duidelijke taal. ‘De N-VA staat voor een voorzichtig en veilig, maar vooral een vrij Vlaanderen’, klonk het. En meer nog: ‘Het zou niet fair zijn dat Vlaanderen, door het ­falen van andere regio’s, onderworpen zou blijven aan federale beperkingen’. ‘Na anderhalf jaar van opofferingen wordt het tijd dat Vlamingen hun basisrechten en vrijheden terugkrijgen.’

‘Geen taboes’

Het is geen geheim dat N-VA de coronapas liever zo snel mogelijk inwisselt voor de volledige vrijheid. Maar het kabinet-Jambon benadrukt nu wel dat er ‘geen taboes zijn’. Hij lijkt daarmee zijn Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) tegemoet te komen. In De Standaard pleitte Beke voor alertheid en voorzichtigheid in de corona-aanpak. Hij brak daarbij ook nog eens een lans voor het gebruik van de coronapas.

‘Het belangrijkste is dat we niet opnieuw in een lockdown vervallen’, benadrukte Beke. ‘Het Covid Safe Ticket (CST) is een instrument dat we nu niet moeten weggooien als het kan helpen om de epidemie onder controle te houden. Als we daarvoor het CST moeten gebruiken, dan is dat maar zo.’

Zoals Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) al aangaf, zou de Vlaamse regering die mogelijke lokale uitbreidingen dan wel strikt afbakenen. ‘We kunnen die discussie perfect objectiveren door te kijken naar de besmettingsgraad en de vaccinatiegraad’, zegt Beke.

Het kabinet-Jambon geeft wel aan dat een uitbreiding van de coronapas zeker voor heel specifieke lokale regio’s juridisch niet evident is. N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf dit weekend in De zevende dag ook al aan dat hij principieel geen voorstander van een coronapas en dat het niet verstandig is om binnen één regio verschillende regels te hanteren. ‘Overal of nergens’, klonk het. ‘Minstens per regio.’