Vaker thuis in quarantaine dan in de klas: ook minister Weyts vindt huidige coronaregels in onderwijs zelf te streng

De scholen zijn nog geen twee weken open, en heel wat kinderen zitten al opnieuw in thuisquarantaine. Ouders en leerlingen ergeren zich aan de maatregelen die gelden op school. Ook onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) vindt dat “te veel kinderen te snel in quarantaine worden geplaatst”. Hij vraagt Sciensano om de regels te herbekijken.

De stelregel is: als één kind in het lager besmet raakt, is er niets aan de hand. Alle klasgenoten zijn laagrisico. Als er binnen de twee weken een tweede kind besmet wordt en er is vermoedelijk een link ...