Rode Kruis kreeg al voor 35 miljoen euro aan giften voor slachtoffers watersnood

De solidariteitsactie 2525 die het Rode Kruis heeft opgestart om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië is een groot succes. Er is nu al 35 miljoen euro ingezameld. Dat is een fors bedrag, maar geen record. Het gulst waren we eind 2004 voor de slachtoffers van de tsunami. Toen werd 56 miljoen euro ingezameld.

Croix-Rouge de Belgique (CRB), de Franstalige evenknie van het Rode Kruis-Vlaanderen, heeft de touwtje in handen aangezien de ramp zich in Wallonië heeft voltrokken. Het Vlaamse Rode Kruis biedt uiteraard wel hulp.

“We zullen die middelen inzetten op een verantwoorde en doordachte manier én in overleg”, klinkt het.

Zoveel geld, maar wat gaat het Rode Kruis daarmee doen, vragen nogal wat mensen zich af.

Momenteel is al 2,3 miljoen uitgegeven aan onmiddellijke hulp, zoals de aankoop van dekens, veldbedden, matrassen, elektrische apparaten, eerstehulpmateriaal en hygiënekits. “Voor de komende maanden heeft het franstalige Rode Kruis een plan uitgewerkt voor de hulp aan de slachtoffers op langere termijn. De focus zal liggen op de meeste kwetsbare slachtoffers in alle getroffen gemeenten en op de negen gemeenten die het zwaarst getroffen zijn: Chaudfontaine, Esneux, Luik, Limbourg, Pepinster, Rochefort, Theux, Trooz en Verviers.

Volgens dat plan gaat 10 miljoen euro aan financiële hulp rechtstreeks naar de meest kwetsbare slachtoffers in alle getroffen gemeenten. Dat gaat naar schatting over 10.000 mensen.

Nog eens 10 miljoen euro worden geschonken aan lokale projecten in de negen zwaarst getroffen gemeenten. CRB zal met de gemeenten samenwerken en een aantal opties aanbieden volgens de noden die in iedere gemeente anders zijn. Dat kan gaan over een onthaal- of verdeelcentrum, tijdelijke wc’s of douches bijvoorbeeld.

Foto: RK

In Verviers kwam het CRB bijvoorbeeld al tegemoet aan de vraag van de gemeente om in elektrische huishoudtoestellen te voorzien.

Een derde groot project is voedselhulp. Daarvoor wordt 5 miljoen uitgetrokken. De bedeling gebeurt in samenwerking met het Belgische leger. Maar het Rode Kruis betaalt mee uit de pot van de 35 miljoen euro die is gedoneerd.

Ook naar tijdelijke huisvesting gaat 5 miljoen. Volgens de analyse is er nood aan tien opvangcentra. Want straks wordt het winter en veel mensen kunnen niet meer terug naar hun huis. Tijdelijk niet of definitief. Er zijn er momenteel al vier opvangcentra: Verviers, Banneaux, Esneux en Luik. In elk centrum kunnen ongeveer zestig personen terecht.

Ten slotte gaat 2 miljoen naar hulp voor de terugkeer naar school voor de zowat 8.000 leerlingen van het lager en secundair onderwijs in het getroffen gebied. Dat bedrag zal dienen om schoolmateriaal aan te kopen en om ‘s middags maaltijden aan te bieden.

De rest van het bedrag zal gebruikt worden naargelang de noden zich aandienen, klinkt het.