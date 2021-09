Wesley Moraes wil opnieuw voetballer worden bij Club Brugge: “Ik ben fit genoeg voor PSG”

Drie jaar nadat hij als recordtransfer van Aston Villa naar de Premier League trok, is Wesley Moraes (24) terug bij Club Brugge. De Braziliaanse aanvaller wil na de aanslag van Burnley-verdediger Ben Mee en een revalidatie van anderhalf jaar aan zijn tweede carrière beginnen. Monoloog van de meest hongerige spits van het land.

“Ik had niet gedacht dat het nu al zou zijn, maar ik had altijd in mijn hoofd dat ik ooit zou terugkeren naar Club. De blessure heeft die terugkeer versneld. Ik moet spelen. Daarom ben ik hier.”

“Bij Aston ...