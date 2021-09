Hij wilde net zo lang in de cel als zijn vader: zoon van criminele familie in gevangenis op verdenking van poging doodslag op vriendin

In 2006 kreeg hij een celstraf van vijf jaar voor brandstichting in drie scholen. Eén daarvan moest zelfs definitief de deuren sluiten. Hij was toen amper achttien jaar oud, maar sindsdien dikte hij zijn strafregister stevig aan. En nu zit Koen Vancoillie (33) uit Torhout in de cel op verdenking van poging tot doodslag op zijn vriendin. Daarmee gaat hij enkele notoire familieleden achterna. De familie Vancoillie staat al jaren bekend als de meest gevreesde familie van West-Vlaanderen.

Zaterdagmorgen, 6 uur. De politie was in alle vroegte op weg naar een appartement West-Vlaamse Torhout. Een 33-jarige man had er zijn vriendin zwaar in elkaar geslagen. De vrouw was er ernstig aan toe ...