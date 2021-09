KV Oostende en financieel directeur Theys kennen sanctie na kritiek over ref Visser

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een voorwaardelijke schorsing van drie maanden opgelegd aan Thorsten Theys, de financieel directeur van KV Oostende. Hij krijgt er net als de kustploeg zelf nog een boete bovenop. Reden is de kritiek aan scheidsrechter Lawrence Visser, na de nederlaag tegen Standard (1-0) eind augustus.

KV Oostende verloor de wedstrijd in Luik met 1-0, na een betwistbaar doelpunt van Selim Amallah die buitenspel leek te staan. Scheidsrechter Visser en de VAR waren bij de bezoekers kop van jut. Trainer Alexander Blessin foeterde voor de camera, Ganaye trok van leer op Twitter en daags nadien verspreidde KV Oostende ook een vlammend communiqué met cynische ondertoon.

Het Bondsparket kwam bovendien te weten dat Theys meteen na de match een aantal boze WhatsApp-berichten stuurde naar competitiemanager en integriteitsofficier Thibault De Gendt van de KBVB. Zo had Theys het in een eerste bericht over “de volstrekt incompetente en hoogstwaarschijnlijk corrupte arbiters” alsook over “een volledig onpartijdige bondsprocureur”.

Foto: BELGA

Het tweede bericht luidde als volgt: “Ik heb 1 vraag...leg me eens uit waarom dit geen buitenspel is en leg me tegelijk uit waarom incompetente en debiele arbiters niet buitengetrapt worden en de voetbalbond deze lamentabele toestand blijft steunen..het wordt de hoogste tijd dat die honden voor de rechtbank kunnen worden gedaagd...een echte rechtbank dan, geen zoals we die bij jullie kennen.” In een laatste WhatsApp-bericht vroeg de CFO zich af “welke service jegens KVO gemanaged zal worden”.

Het Bondsparket veroordeelde de communicatie naar een KBVB-vertegenwoordiger met klem, en vervolgde zowel Theys (voor de WhatsApp-berichten) als de club KV Oostende (voor het cynische persbericht). Ruim twee weken later is het vonnis van het Disciplinair Comité bekend: drie maanden schorsing met uitstel voor Theys, alsook een boete van 3.000 euro (waarvan 1.500 euro effectief). KVO ontving een geldstraf van 5.000 euro (waarvan 2.500 euro effectief).