Opnieuw journalist gearresteerd in Algerije

Een journalist die werkt voor het Franstalige Algerijnse dagblad Liberté is gearresteerd en zijn woning is doorzocht. Dat heeft de Algerijnse Liga voor de Verdediging van de Mensenrechten (LADDH) maandag bekendgemaakt.

“Mohamed Mouloudj, journalist bij het dagblad Liberté, werd zondag gearresteerd en zijn huis is doorzocht. Hij is nog steeds in hechtenis in Algiers”, aldus de LADDH op haar Facebook-pagina.

De krant, waar Mouloudj al tien jaar werkt, kon geen commentaar geven, maar een van zijn collega’s bevestigde zijn arrestatie. “Hij heeft al problemen gehad met de veiligheidsdiensten, die hem maandenlang zijn paspoort hebben ontnomen. Hij was ook verschillende keren gearresteerd voordat hij werd vrijgelaten”, vertelde Ali Boukhlaf aan AFP.

Een andere Algerijnse journalist, Hassan Bouras, die op 6 september werd gearresteerd, is zondag formeel in voorlopige hechtenis genomen, met name wegens “het verdedigen van het terrorisme”, aldus zijn advocaten.

Algerije staat op plaats 146 van de 180 landen in de persvrijheidindex van Verslaggevers zonder Grenzen (RSF) voor 2021.