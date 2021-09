Gevangenis in Ecuador getroffen door droneaanval

In het zuidwesten van Ecuador is een gevangenis het doelwit geworden van een droneaanval. Het gaat om de zoveelste episode in de “oorlog” die door internationale kartels in de gevangenissen van het land wordt gevoerd. Dat hebben Ecuadoriaanse autoriteiten maandag bekendgemaakt.

De penitentiaire inrichting in de provincie Guayas “werd aangevallen door drones van buitenaf. Er waren drie explosies die schade veroorzaakten aan de daken van het centrum, maar er vielen geen slachtoffers”, aldus de gevangenisadministratie (SNAI) op Twitter. “We bevinden ons midden in een oorlog tussen internationale kartels.”

“We gaan ervan uit dat de aanslagen gericht waren tegen de maximaal beveiligde vleugel waar twee bendeleiders, die banden hebben met de drugshandel, worden vastgehouden”, verklaarde SNAI-directeur Fausto Cobo in een interview met een plaatselijke tv-zender. “Het is een kwestie van rekeningen vereffenen tussen deze bendes en de kartels”, voegde hij eraan toe.

Al 121 doden dit jaar

Volgens de autoriteiten zijn de gevangenissen van Ecuador al maandenlang het toneel van geweld tussen rivaliserende bendes om de controle over de drugshandel.

In februari vielen bij gelijktijdige rellen in vier van de grootste gevangenissen van het land 79 doden, van wie sommigen werden onthoofd. Volgens de Ecuadoraanse ombudsman werden vorig jaar 103 moorden gepleegd in de gevangenissen van het land. Tussen januari en augustus 2021 heeft het geweld in de gevangenissen van het land al 121 levens geëist.

De Ecuadoraanse gevangenissen zijn overbevolkt, met 39.000 gedetineerden voor 30.000 plaatsen. Na een nieuwe rel in juli waarbij 27 gevangenen omkwamen, verving de regering de autoriteiten die de leiding hadden over de 65 gevangenissen van het land en riep zij de noodtoestand uit in het gevangeniswezen.