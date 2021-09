Ook Britse kinderen vanaf 12 jaar krijgen coronavaccin aangeboden

Ook Britse kinderen van 12 tot en met 15 jaar worden uitgenodigd voor een coronavaccin. De regering in Londen neemt een unanieme aanbeveling over van medische adviseurs die stellen dat zo’n vaccinatie verstoring van het onderwijs kan helpen voorkomen.

De Britse topadviseurs op medisch gebied in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland (CMO) wijzen erop dat als een aanzienlijk deel van de scholieren is gevaccineerd, dat lokale uitbraken van Covid-19 in onder meer de wintermaanden kan helpen voorkomen. Daardoor zou het makkelijker zijn scholen open te houden. Minister van Volksgezondheid Sajid Javid gaat mee in die gedachtegang.

In juli adviseerde het Britse vaccinatiecomité (JCVI) niet alle kinderen te vaccineren, omdat gezonde kinderen minimaal voordeel zouden hebben bij een inenting, vooral omdat ze bijna nooit ernstig ziek worden van het coronavirus.

De inentingscampagne van de jonge tieners begint volgende week. Ze krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. Kwetsbare kinderen in die leeftijdsgroep kwamen overigens al in aanmerking. In de VS, Israël en sommige Europese landen waaronder België worden al kinderen van 12 jaar en ouder gevaccineerd.