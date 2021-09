Kinderarts uit Limburg die zelf overgoten werd met olie smeekt overheid om hulp: “Taliban zien mijn familie als spionnen”

Arts Ali Faridoon (35) wil zijn familie uit Afghanistan laten overkomen en zelf hun opvang betalen. Hij is niet de enige die om hulp smeekt. Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) heeft iemand van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) naar de Belgische ambassade in Pakistan gestuurd om de vele vragen vanuit Afghanistan af te handelen.

Ali Faridoon is sinds 2017 in België. “Gevlucht voor de taliban. Ze wilden niet dat ik mensen van de centrale regering zou behandelen. Maar een patiënt is voor mij een patiënt. Dus goten ze hete olie ...