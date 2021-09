Stad Brussel vernoemt straat naar vermoorde prostituee

Brussel - De stad Brussel gaat een nieuwe straat vernoemen naar Eunice Osayande, de Nigeriaanse sekswerker die in juni 2018 werd vermoord achter het Noordstation. Ondertussen wacht de dader, een zeventienjarige jongeman, nog altijd op zijn proces.

Het verhaal van Eunice Osayande is tragisch. In 2016 komt de jonge Nigeriaanse vrouw in handen van een bende mensensmokkelaars die haar misleidt met de belofte van een mooie toekomst in Europa. Onderweg naar ons land wordt ze echter met een ritueel gedwongen om trouw te blijven aan de pooiers en wordt ze meermaals verkracht. Eens aangekomen in Brussel wordt ze meteen in de prostitutie gedwongen en moet ze haar pooiers 45.000 euro voor de smokkel en een wekelijkse huur betalen. Ondertussen wordt ze - samen met andere slachtoffers van de mensensmokkelaars - ondergebracht in een smerig appartement in de hoofdstad. In de nacht van 4 op 5 juni 2018 wordt Oyasande, op dat moment 23 jaar, met zeventien messteken om het leven gebracht door een ontevreden klant.

Vier leden van de smokkelbende werden in januari van dit jaar veroordeeld tot celstraffen van 33 maanden tot 4 jaar. De moordenaar, een zeventienjarige jongeman, wacht nog altijd op zijn proces.

De dood van Eunice Osayande veroorzaakte veel ophef in Brussel. Andere prostituees kwamen de straat op om meer veiligheid te vragen. “Met de beslissing om een nieuwe straat naar Eunice Osayande te vernoemen wil de stad Brussel blijvend aandacht vestigen op alle (vergeten) vrouwen die het slachtoffer werden van mensenhandel, seksueel geweld en feminicide”, zegt schepen Ans Persoons.

“We zijn al een tijdje bezig met het vervrouwelijken van de Brusselse straatnamen”, vervolgt Persoons. “Tot nu toe hebben we steeds gekozen voor markante - doch vaak vergeten - vrouwen met een uitzonderlijk talent of een opvallende verwezenlijking. Maar feminisme gaat voor mij niet enkel om vrouwen die uitblinken. Inclusief feminisme gaat over de rechten en de strijd van vrouwen op elke maatschappelijke rang. 42 procent van de vrouwen tussen 16 en 69 jaar kreeg ooit te maken met fysiek seksueel geweld. Bij sekswerkers ligt dat percentage nog veel hoger. De strijd om die hallucinante hoge cijfers naar beneden te krijgen, verdient meer aandacht en urgentie. En net daarom krijgt Eunice Osayande vandaag een straat.”

De Eunice Osayandestraat zal binnenkort de verbinding vormen tussen de Aken- en Willebroekkaai.