Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe in Franse pers voor match tegen PSG: “Normaal gezien maken we geen enkele kans”

“De beste ploeg ter wereld”, zo noemt Bart Verhaeghe, eigenaar en voorzitter van Club Brugge, het PSG van Lionel Messi in de Franse sportkrant L’Equipe. Over de kansen die de regerende Belgische landskampioen maakt morgenavond in het eigen Jan Breydelstadion, maakt hij zich weinig illusies.

“Ze hebben de beste spelers en een management van grote kwaliteit”, vertelt de voorzitter van Club Brugge bij de toonaangevende sportkrant in Frankrijk. Op de vraag of blauw-zwart kans maakt tegen het sterrenelftal van PSG, antwoordt hij met een omwegje. “Wij zijn allemaal mensen met dromen. Maar Lionel Messi is dat niet. Qua talent en ervaring kent hij zijn gelijke niet. Normaal gezien hebben we geen enkele kans. PSG is immers het product van de mondialisering van het voetbal, met de beste spelers van elk land.”

Liefst tien pagina’s van L’Equipe gaan dinsdag over de start van de Champions League en de favorietenrol die PSG na zijn indrukwekkende transferzomer heeft. Club Brugge, de eerste tegenstander van woensdag, moet het doen met enkele zinnetjes in een stuk dat vooral gaat over het herschikte middenveld waarmee de Parijzenaars zullen aantreden door de schorsing van Gueye en mogelijke afwezigheid van Verratti. “Zelfs al is Club Brugge geen Manchester City of RB Leipzig, de Parijse staf weet wel dat het om een ploeg gaat die snel omschakelt en makkelijk scoort. PSG zal het zich dus niet kunnen veroorloven te veel ruimte te laten”, klinkt het.